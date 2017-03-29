ضبطت وحدة مباحث تموين بنى سويف مسئول أحد مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز، لتلاعبة فى 103 طن غاز صب لاعادة بيع فارق الغاز بالسوق السوداء.

ووردت معلومات لللواء عادل التونسي مساعد وزير الداخلية بني سويف يفيد قيام “عاشور. ب” المدير المسؤل بمصنع البوتاجاز بمدينة جنوب المحافظة بالتلاعب في كميات من حصص غاز البوتاجاز داخل الأسطوانات المعبأه للمستودعات بقصد إعاده بيعها بالسوق السوداء.

وضبطت حملة من وحدة بماحث التموين برئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين من ضبط مسئول المصنع، لتجميعة 103 طن غاز صب لاعادة بيعها بالسوق السوداء.

المصدر : مصر ناين