تمكن ضباط مباحث مركز واجبة البدارى، من القبض على سنةل لقتله طالبا بالصف الثانى الثانوى وإلقاء جثته بالترعة.

كان اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير تأمين أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز واجبة البدارى يفيد بأنه تبلغ للمركز من مستشفى البدارى المركزى بوصول “م.م.ع” 16 سنةا طالب بالصف الثانى الثانوى مقيم بالجزيرة البحرية،مصاب بجرحين بفروة الرأس” قطعى من الخلف ، رضى من الناحية اليمني” ،واشتباه كسر بالجمجمة جثة هامدة .

بانتاصدر ضباط مباحث المركز والفحص وسؤال والده “م.ع.ح” 50 سنةا ويعمل سائقا، اتهم شخصا يدعى “ه.أ.م” سنةل مقيم بمدينة البداري، بالتعدى على نجله بالضرب محدثاً إصابته ودفعه بترعة البدارى – أبنوب ، مما أدى إلى غرقه و تم انتشاله بمعرفة الأهالي، ل قيام المتهم بطلب مبلغ مالى من المجنى عليه ورفضه إعطائه.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة ، وفى إطار العمل على ضبط المتهم، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة من ضباط مباحث المركز، أسفر أحدها عن ضبط المتهم. بمواجهته ، أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.