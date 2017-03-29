كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، وجود اتجاه قوى لتولى الثنائى محمد حلمى المدير الفنى لفريق الكرة و خالد جلال المدرب السنة مناصب جديدة داخل القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة .

أظهر المصدر الزملكاوى أن محمد حلمى سيتم تكليفه بمنصب جديد داخل النادى فى الإدارة الفنية لقطاع كرة القدم ونفس الأمر بالنسبة لخالد جلال المدرب السنة بعدما تمسك أعضاء المجلس الأبيض بضرورة رجوع محمد صلاح المدير الفنى لحرس الحدود للجهاز الفنى تحت قيادة المدير الفنى الأجنبى .

يُذكر أن الزمالك ينتظر حسم ملف المدير الفنى الأجنبى المقرر توليه المسئولية الفنية، لحسم الجهاز المعاون بشكل نهائى خلال الفترة الجارية ويعد البرتغالى إيناسيو الأقرب لتولى تدريب الفريق الى أن الآن.

المصدر : مصر ناين