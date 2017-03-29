أكد رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطراونة، أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثانى يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ويدعمها فى مواجهة أى تحديات قد تواجهها، خصوصا محاربة الإرهاب والتطرف.

واصدر الطراونة – خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، له فى مقر إقامته بقصر الندوة بعمان مساء أمس الثلاثاء، إن هناك تطابقا فى المنهجية السياسية للمملكتين الأردنية والسعودية القائمة على الفى منتصف ية والاعتدال والواقعية بعيدا عن الشعارات الجوفاء إزاء مختلف القضايا القومية، والتى كانت وما تزال الطريق الأشبه لحل هذه القضايا.

وأشار الطراونة إلى أهمية التعاون والتنسيق البرلمانى فى تحقيق العمل العربى المشترك لمواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه الأمة خاصة فى هذه الظروف الصعبة، مؤكدا احترام وتقدير الأردن لدور المملكة العربية السعودية الفاعل فى هذا الشان على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، فقد تم خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا والتحديات التى تواجه المنطقة والعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين على مختلف الصعد.

ومن جانبه، أثنى خادم الحرمين الشريفين على عمق العلاقات الأخوية القائمة بين الأردن والسعودية فى المجالات كافة ومستوى التنسيق القائم بين المملكتين إزاء مختلف القضايا القومية والدولية بما يحقق مصالح الأمة العربية وقضاياها العادلة.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بقياد الملك عبد الله الثانى الحكيمة حيال القضايا القومية؛ ودور الأردن الفاعل بقيادته فى تعزيز التأمين والاستقرار فى المنطقة.

المصدر : مصر ناين