يستأنف اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق يحيى، تدريباته على استاد جهاز الرياضة العسكرى بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق العسكرى لمدة 48 ساعة.

يستعد الطلائع لمواجهة الداخلية المقرر لها 5 أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للدورى.

كان الطلائع قد حقق فوزًا وديًا الأحد الماضى على نظيره إنبى على استاد جهاز الرياضة العسكرى بهدف دون رد، سجله خالد سطوحى فى إطار استعدادات الفريقين لمسابقة الدورى السنة.

المصدر : مصر ناين