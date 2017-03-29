عقب إنتهاء العرض الخاص لمسرحية “قواعد العشق الأربعون”، بمسرح السلام، وأثناء خروج وزير الثقافة حلمى النمنم من المسرح، اعترضه المخرج المسرحى هشام جمعة وظلا يتحدثان، حيث طلب “جمعة”، من الوزير تحديد موعد لفى المقابل ته، وأصر على ذلك الأمر الذى جعل الوزير ينفعل، ليجذب النمنم يد هشام جمعة ويدخلا إحدى غرف المسرح ليعرف سر الإصرار على فى المقابل ته قائلا له: “تعالى قولى بقى فى 5 دقايق عاوز إيه”.

وعلم “اليوم السابع”، أن المخرج هشام جمعة أقبل على هذا الأمر، ل محاولاته المستمرة فى فى المقابل ة الوزير دون جدوى، ل أن له عرض مسرحى متأخر، وجراء ذلك لم يفوت الفرصة عندما التقاه فى العرض الخاص لمسرحية “قواعد العشق الأربعين”.

المصدر : مصر ناين