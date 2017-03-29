نشب حريق فى أعداد من الأشجار بطريق المراسى السياحية جنوب مدينة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية لموقع النيران، ونجحت فى السيطرة عليه فى دقائق معدودة دون أى إصابات أو خسائر.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير تأمين الأقصر، إخطاراً من العقيد محمد عمر مدير الحماية المدنية بالأقصر، يفيد بنشوب النيران فى أعداد من أشجار النخيل على طرف طريق المراسى السياحية بمنطقة الببكرهدي، فأمر على الفور بإنتاصدر سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه قبل إمتداده لباقى المنازل المجاورة.

وبالفعل إنتقلت 4 سيارات إطفاء وأعداد من رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب التى تبين أنها نشبت فى أعداد من أشجار النخيل بالمنطقة، وتمكنت من السيطرة عليالحريق دون أية خسائر مادية أو بشرية جراء ألسنة اللهب، وجارى فحص المنطقة لمعرفة أسباب الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.

المصدر : مصر ناين