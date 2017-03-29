ضبطت وحدة مباحث مركز واجبة سمسطا، جنوب غرب بنى سويف، برئاسة المقدم مصطفى ابو طالب رئيس مباحث سمسطا، عاطلا وزوجته لقيامهما بسرقة ربة منزل داخل شقتها ومحاولة الشروع فى قتلها.

وتلقى اللواء عادل التونسى مساعد وزير الداخلية لتأمين بنى سويف، إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير إدارة الكشف الجنائى بالمديرية، بتلقى المقدم مصطفى أبو طالب، رئيس مباحث سمسطا بلاغاً من ” وفاء.م.ر”، ربة منزل تقيم مدينة سمسطا، بسرقة شقتها وقيام الجانى بالتعدى عليها ومحاولة الشروع فى قتلها، وهروبه من الشقة.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى أبو طالب رئيس مباحث سمسطا إلى مكان البلاغ، وبسئول المجنى عليها عن المترددين على شقتها الكائنة فى الدور الثالث بإحدى العمارات السكنية، أكدت المجنى عليها أن ” رباب.س.خ”، ربة منزل تقيم الدور الخامس بذات البناية بالتردد على شقتها بحجة مليء المياه لعدم وصولها إلى شقتها بالدور الخامس.

وبتقنين الإجراءات التأمينية، واستدعاء المشكو فيها، اعترفت المتهمة بأنها كانت دائمة التردد على شقة المجنى عليها، والتعرف على محتويات الشقة؛ واعترفت المتهمة أنها طرقت شقة المجنى عليها اليوم، وطلبت منها مليء مياه لها، وغافلتها وسمحت لزوجها “ربيع.ا.ش”، بالدخول إلى الشقة والاختباء بها.

وإمام رئيس المباحث اعترف المتهم، أنه عقب خروج زوجته من الشقة غافل المجنى عليها داخل المطبخ وحاول خنقها وضربها الى أن نزفت دماء من انفها وظن أنها توفيت، فنقلها إلى غرفة نومها وسرق خاتم ذهب كان بحوزتها وتليفون محمول ومبلغ من المال. وتم ضبط المتهمان والمضبوطات وبعرضها على المجنى عليها أقرت بملكيتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.