أكد عمر الأيوبى، رئيس القسم الرياضى باليوم السابع، أن الأهلى على أعتاب التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم المقبل.

أضاف الأيوبى، الذى حل ضيفاً على الإعلامى كريم شحاتة، فى برنامجه “كورة كل يوم” عبر شاشة “النهار رياضة” أن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى يثق فى إمكانيات “عواد” ومن المؤكد أنه سيتم اجراء احلال وتجديد على الفريق بأكمله فى الموسم الجديد، وسيكون مركز حراسة المرمى من ضمن الأولويات خاصة فى ظل تقدم سن شريف إكرامى.

المصدر : مصر ناين