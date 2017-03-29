ينتظم اليوم الأربعاء ثلاثى الإسماعيلى محمد عواد ومحمود متولى وإبراهيم حسن فى تدريبات فريقهم بعد انتهاء معسكر منتخب مصر للمحليين.

كان معسكر المنتخب قد انتهى مساء أول أمس بتجربة ودية أمام نظيره البنينى والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين أحرزهما عمرو مرعى ومحمود متولى بمشاركة لاعبى الدراويش.

يستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة المقاصة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى السنة ، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية اليوم بعد أداء مباراتين وديتين أمام منتخب الاسماعيلية والنوبى.

المصدر : مصر ناين