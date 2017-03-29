وضعت الإدارة السنةة لمرور الجيزة حواجز حديدية بمحيط أعمال إصلاح فواصل معدنية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المنيب بمنازل ومطالع المعادى والهرم مع تدعيم المكان بالخدمات المرورية ومراقبة المنطقة بالكاميرات، لملاحظة حركة السيارات ورفع أى معوقات مرورية أعلى الدائرى.

كما سيتم استقطاع حارة مرورية وترك باقى الحارات المرورية لإصلاح 4 فواصل معدنية للكوبرى، وتبدأ الأعمال من منتصف الليل والى أن الساعة 6 صباح اليوم التالى لحين انتهاء الأعمال.

وتستخدم الإدارة السنةة للمرور المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية منعا لحوادث التصادم، مع تدعيم الخدمات المرورية.

المصدر : مصر ناين