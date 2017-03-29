تنظم مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الأربعاء نهائى دورى مراكز الشباب باستاد طنطا بين فريقى حصة شبشير مشبه مركز طنطا ومركز شباب الدلجمون مشبه كفر الزيات، بحضور اللواء احمد صقر محافظ الغربية ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة وعلى الراعى وكيل المديرية للشباب والدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية تحت إشراف عبد الله شفيق سنة الإدارة السنةة للشباب وعلي الراعي وكيل المديرية للشباب.

صرحت بذلك ولاء سمير مدير إدارة العلاقات السنةة بالمديرية.

وشارك فى بطولة دورى مراكز الشباب 24 فريقا بإجمالى 720 شاب تم تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 12 فريقا بكل مجموعة وأقيمت بنظام الدورى من دورين خلال الفترة من 16 أكتوبر 2016 الى أن 29 مارس 2017 ، وأقيمت المباريات على الملاعب المنجلة بمراكز شباب محلة مرحوم والرجدية وكفر الزيات ومحلة حسن والجابرية وزفتى وقطور وسمنود والمحلة.

وسيحصل الفريق الفائز بالبطولة على 100 ألف جنيه ويمنح الفريق الثانى 75 ألف جنيه ويمنح الفريق الثالث 50 ألف جنيه وسيتم تقديم عرض للفرق المشاركة وعرض رياضى وجمباز وكاراتيه وإقامة المباراة النهائية وتوزيع الجوائز.

المصدر : مصر ناين