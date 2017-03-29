بدأت الساعات الذكية فى الانتشار بشكل كبير بين الكثير من المستخدمين فى الآونة الاخيرة، لكن تبقى مشكلة البطارية هى أبرز المشاكل التى تؤرق كل مستخدمى المؤسسات التكنولوجية، وفيما يلى نقدم مجموعة من النصائح التى من شأنها مساعدة المستخدمين فى الحفاظ على بطاريات هواتفهم الذكية كما يلى:

1- تعديل سطوع الشاشة

من الأشياء التى يجب القيام بها للحفاظ على بطارية الهاتف، هى ضرورة ضبط السطوع وذلك لتقليل استهلاك طاقة البطارية بشكل كبير، ويمكن ضبط سطوع الشاشة على الساعات التى تعمل بنظام أندرويد وير من خلال الذهاب إلى Settings ثم اختيار Adjust Brightness، لتظهر 5 مستويات مختلفة من السطوع، جراء ذلك يمكن اختيار مستوى منخفض يناسب رؤية المستخدم.

2- تشغيل وضع “عدم الإزعاج”

تعد كثرة الإشعارات والتنبيهات من الأمور التى تستنزف طاقة البطارية بشكل كبير، جراء ذلك فإذا كان لا يرغب المستخدم فى تلقى هذه الإشعارات، فيمكن تفعيل وضع Do Not Disturbلإلغاء الحصول على هذه الإشعارات وبالتالى إطالة عمر البطارية عند الحاجة جراء ذلك .

3- إلغاء ميزة Tilt

وهى الميزة التى تتيح للمستخدمين إضاءة شاشة الساعة الذكية عند رفع زراع المستخدم بشكل تلقائي، وهو ما يعنى فى نفس الوقت تشغيل الشاشة عدة مرات عن طريق الخطأ، جراء ذلك فإن تعطيل هذه الميزة سيكون مفيدا للغاية فى توفير استهلاك طاقة البطارية، من خلال تقليل أعداد مرات إضاءة الشاشة.

4- إلغاء ميزة “Always-on”

يساعد تعطيل هذه الميزة على توفير طاقة البطارية بشكل كبير، فبرغم أن هذه الميزة تسمح بعرض الوقت والتاريخ ومختلف الإشعارات على شاشة الساعة طوال الوقت بدون الحاجة لتشغيل الشاشة فى كل مرة، إلا أنها تعد فى نفس الوقت أحد المميزات التى تستهلك طاقة البطارية.

5- تفعيل وضع Theater Mode

يقوم هذا الوضع بكتم كل الإشعارات من الساعة بما فى ذلك الاهتزاز وإيقاف تشغيل الشاشة، ويعد هذا الوضع مخصصا فى الأساس لمنع أى ضوضاء صدارة عن الشاشة عند التواجد فى قاعات السينما، جراء ذلك فإن تفعيله سيكون مفيد للغاية لتوفير طاقة البطارية.

المصدر : مصر ناين