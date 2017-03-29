كشفت رئيسة منصة أستانا للمعارضة السورية رندة قسيس، عن تأييد نائب رئيس الوزراء الروسى جينادى جاتيلوف لمقترحات مجموعة الخبراء القانونيين السوريين حول الدستور الجديد للبلاد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن قسيس قولها عقب لقاء جاتيلوف على هامش مفاوضات جنيف 5 أمس الثلاثاء، إنه أجريت مشاورات اليومين الماضيين مع مجموعة خبراء حقوقيين سوريين بشأن مقترحاتهم حول مشروع الدستور السورى الجديد الذى أعدته روسيا وعرضته فى شهر يناير الماضى أثناء مفاوضات أستانا.

وأشارت إلى أنه تم الأستقرار خلال المشاورات على الوثيقة المكونة من 12 بنداً التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، موضحة أن الاجتماعات شهدت مناقشة مفصلة للبند الرابع لمقترحات الخبراء والذى يتعلق بمسألة الحقوق المدنية واللامركزية وتطبيق النظام الديمقراطى فى سوريا .

وتشير الوثيقة إلى ضرورة أن تكون سوريا جمهورية برلمانية تتسم باللامركزية الموسعة، وتؤكد فصل الدين عن الدولة وأن الشريعة يجب ألا تكون المصدر الوحيد للتشريعات، إضافة إلى التزام الدولة باحترام جميع القوانين الدولية والقانون الإنسانى الدولى فضلا عن ميثاق الأمم المتحدة .

المصدر : مصر ناين