شهدت كواليس حفل “أضواء المدينة” اجتماع بين مسئولى الإذاعة المصرية، بقيادة نادية مبروك رئيس الإذاعة، وامل مسعود نائب رئيس الإذاعة، مع اللواء أكرم النشار المدير المالى والادارى لصندوق تحيا مصر، لكشف آخر الترتيبات للحفل الذى يحييه النجمين أنغام ووائل جسار ، فى “بورتو شرم”، بكره الخميس.

وأشاد “النشار”، بالمجهود المبذول من قبل مسئولى الإذاعة، وساعدهم على حل بعض المشكلات التى واجهتهم الى أن يخرج الحفل بالشكل اللائق، مشيدا بالدور الوطنى الذى يقدمه دائما حفلات “أضواء المدينة”، حيث يتم تخصيص كامل ارباح الحفل إلى صندوق “تحيا مصر”.

ويحيى حفل “أضواء المدينة”، النجمان أنغام ووائل جسار، بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتحت رعاية صندوق “تحيا مصر”، ويشرف على تنظيمه وليد منصور.





المصدر : مصر ناين