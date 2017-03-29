أوصت لجنة الكرة بالأهلى والتى يترأسها محمود طاهر رئيس النادى، بالإبقاء على حسين السيد ظهير أيسر الفريق فى الموسم الجديد ورفض العروض التى تلقاها مؤخرًا من أعداد من الأندية داخليًا وخارجيًا.

وأشاد أعضاء لجنة الكرة بالظهير الدولى، مشددين على أنه واحد من أفضل اللاعبين فى مركزه على الرغم من عدم حصوله على الفرصة بالشكل المطلوب، إلا أنه يعد مستقبل الفريق فى هذا المركز على حد وصفهم.

ويملك الأهلى حاليًا 3 لاعبين على مستوى عالى فى مركز الظهير الأيسر وهم التونسى على معلول وصبري رحيل وحسين السيد فضلاً عن تعاقد النادى مع أيمن أشرف ظهير سموحة فى صفقة انتاصدر حر.

المصدر : مصر ناين