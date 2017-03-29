أفاد معهد “نورث 38” المتخصص بإجراء أبحاث حول كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، أن صورا التقطتها أقمار اصطناعية فى 25 مارس الجارى أظهرت أن النظام الستالينى يستعد لإجراء تجربة نووية جديدة.

وتبدو فى الصور التى نشرها المعهد آليات وتجهيزات (كابلات اتصالات، مضخات مياه) فى موقع بونجيي-رى فى شمال هذا البلد مما يؤشر إلى أنه بصدد الاستعداد لإجراء تجربة نووية سادسة.

واصدر محللو المعهد فى بيان أن “اجتماع هذه العوامل يشير بقوة إلى استعدادات متقدمة لإجراء تجربة” نووية، لكنهم فى الوقت نفسه حذروا من أن البيانات المتاحة أمامهم لا تكفى للقول أن “إجراء تجربة نووية أمر وشيك“.

والأسبوع الماضى خلص عسكريون أمريكيون إلى النتيجة نفسها بعدما لاحظوا “نشاطا” حول مواقع نووية فى كوريا الشمالية.

وازداد القلق من طموحات كوريا الشمالية العسكرية بعد إجرائها سلسلة من تجارب إطلاق الصواريخ البالستية والتجارب النووية السنة الماضية. وفى وقت سابق من مارس أطلقت بيونجيانج أربعة صواريخ فى إطار ما اصدر ت إنه تدريب على مهاجمة القواعد الأمريكية فى اليابان.

وأجرت كوريا الشمالية الى أن اليوم خمس تجارب نووية تحت الأرض، اثنتان منها فى 2016.

وفى يناير، اصدر ت سيول إن كوريا الشمالية لديها ما يكفى من البلوتونيوم لصنع 10 قنابل نووية والقدرة على إنتاج الأسلحة باستخدام اليورانيوم العالى التخصيب.

المصدر : مصر ناين