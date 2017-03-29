أكد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى أن العراق ليس صدى لإيران أو أى دولة أخرى.

وأوضح الجعفرى فى تصريح خاص لقناة “الحرة” الأمريكية الليلة من الأردن، عن أمله فى بلورة تعاون عربى حقيقى لتجاوز الخلافات العربية.

ورأى أن خطاب العراق أثبت لدول الجوار كافة أنه يفرض سيادته على شؤونه، لافتا إلى أن الموصل سيحكمها سكانها.

وبشأن الأزمة السورية، كشف وزير الخارجية العراقى أنه دعا الرئيس السورى بشار الأسد مرارا لتجاوز سياسة الحزب الواحد، مؤكدا أن سوريا بعض من البيت العربى ونبذل كافة الجهود لحل الأزمة التى تواجهها.

المصدر : مصر ناين