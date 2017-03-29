ناشد أعداد من أهالي قرية “بهجات” الشوفة لدائرة مركز الزقازيق، اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بإطلاق اسم الشهيد “محمد علي” المُجند بقوات حرس الحدود بشمال سيناء، وأحد ابناء القرية، على مدرسة “بهجات” الإعدادية؛ بعدما صعدت روحه إلى بارئها، السبت الماضي، دفاعًا عن تراب الوطن.

وأشار أحد أهالي القرية، إلى أن المُجند الشهيد، كان دمث الخُلق والكل يعرف ذلك، مشيرًا إلى أن أقل ما يُمكن أن يُقدم له بعد استشهاده هو إطلاق اسمه على المدرسة الموجودة بالقرية.

يُشار إلى أن الشهيد “محمد علي” مُجند بقوات حرس الحدود بشمال سيناء، حاصل على بكالوريوس تجارة، من قرية “بهجات”، والتحق بفترة تجنيده منذ 5 شهور، ولم ير أهله من حوالي شهر، نظرًا لأن إجازته كانت شهرية، إلا أن لحظته حانت قبل لقاء ذويه.

المصدر : مصر ناين