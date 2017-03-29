من المنتظر أن تعلن شركة سامسونج رسميا عن هاتفها الجديد جلاكسى S8 بكره، على أن يتم إتاحته للحجز المسبق فى نفس اليوم، إلا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها الى أن الآن.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندي، فمن المنتظر أن يأتى هاتف جلاكسى S8 بسعر 815 يورو، بينما نسخة جلاكسى S8+ ستكون بسعر 925 يورو، فيما كشف أحدث تقرير أن سامسونج قد تعاونت مع أعداد من شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة على شحنة هواتفها الذكية، لتقديم بعض العروض للمستخدمين، فنجد أن متاجر “كارفون ويرهاوس” البريطانية سوف تمنح المستخدمين سماعات لاسلكية مجانية تحمل العلامة التجارية السامسونج والتى تكلف حوالى 100 جنيه استرلينى بشكل مجانى عند شراء جلاكسى S8 أو S8 +.

ورغم أن هذا العرض متاح فى بريطانيا، إلا أن هناك بعض العروض المماثلة فى أعداد من البلدان الأوروبية وربما أفضل منها أيضا، حيث ذكرت بعض التقارير أن هناك أعدادا من العروض التى سيحصل عليها المستخدمون عند القيام بالحجز المسبق للهاتف بداية من الغد.

المصدر : مصر ناين