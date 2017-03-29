جدد قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس المتهم “كريم. ا” ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإخفاء متفجرات وأسلحة استخدمت فى تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.

ونسبت نيابة تأمين الدولة العليا اتهام حيازة أسلحة ومتفجرات والانتماء لجماعة إرهابية وتنفيذ عمليات إرهابية تهدد الآمن القومى للبلاد، والتحريض على القتل العمد والاشتراك فى تفجير الكنيسة بمساعدة الانتحارى لتنفيذ الجريمة”.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بإخفاء الحقيبة دون علمه أنها متفجرات وبعد علمه هدد أحد المتهمين ويدعى عبد الحى بتبليغ الجهات المسئولة، إلا أن المؤسسات الرقابية وتأمين الدولة كشفت عن الواقعة عن طريق مراقبة تليفون المتهمين.

المصدر : مصر ناين