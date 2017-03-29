طرحت استوديوهات سونى رسميًا التريلر الثانى لفيلم الأكشن والخيال العلمى الجديد Spider-Man: Homecoming، تكشف خلاله بعض التفاصيل الجديدة داخل العمل، وفقا لما ذكره موقع فارايتى الأمريكى.

ويشارك فى بطولة فيلمSpider-Man: Homecoming المقرر طرحه جماهيريا بالولايات المتحدة الأمريكية 7 يوليو المقبل، كل من هيو جاكمان وروبرت داونى جونيور وتوم هولاند وماريسا تومى ودونالد جلوفر وجون فافرو ومارتن ستار ومايكل كيتون ومن تأليف جوناثان جولدشتاين وجون فرانسيس دالى وأخرين ومن إخراج جون واتس.

المصدر : مصر ناين