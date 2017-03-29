هدد مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، بتقديم استاصدر تهم من مناصبهم إلى محافظ بورسعيد ل هجوم الجماهير عليهم فى مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد رفض التأمين إقامة تدريبات ومباريات الفريق على إستاد بورسعيد.

وعقد مجلس ادارة النادي المصرى اجتماعا طارئ لكشف الاستاصدر ة.. و حضره أحمد فرغلي عضو مجلس النواب الذى نجح فى احتواء الموقف وطلب منحه فرصة التشاور مع التأمين، ووافق المجلس على الانتظار الى أن يتضح الموقف، و سيكون تقديم استاصدر ة جماعية في حالة عدم التدريب علي إستاد بورسعيد خاصة بعد هجوم الجماهير علي المجلس واتهامه بالضعف .

يذكر أن التأمين رفض اليوم اقامة تدريب المصرى علي إستاد بورسعيد رغم انتهاء العقوبة الموقعة علي النادي علي خلفية احداث بورسعيد ٢٠١٢ .





المصدر : مصر ناين