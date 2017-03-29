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مجلس حلبية يهدد بالاستقالة من المصرى وعضو النواب يجمد

منوعات
مجلس حلبية يهدد بالاستقالة من المصرى وعضو النواب يجمد
هدد مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، بتقديم استاصدر تهم من مناصبهم إلى محافظ بورسعيد ل هجوم الجماهير عليهم فى مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد رفض التأمين إقامة تدريبات ومباريات الفريق على إستاد بورسعيد.
 
وعقد مجلس ادارة النادي المصرى اجتماعا طارئ لكشف الاستاصدر ة.. و حضره أحمد فرغلي عضو مجلس النواب الذى نجح فى احتواء الموقف وطلب منحه فرصة التشاور مع التأمين، ووافق المجلس على الانتظار الى أن يتضح الموقف، و سيكون  تقديم استاصدر ة جماعية في حالة عدم التدريب علي إستاد بورسعيد خاصة بعد هجوم الجماهير علي المجلس واتهامه بالضعف .
 
يذكر أن التأمين رفض اليوم اقامة تدريب المصرى علي إستاد بورسعيد رغم انتهاء العقوبة الموقعة علي النادي علي خلفية احداث بورسعيد ٢٠١٢ .



المصدر : مصر ناين

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