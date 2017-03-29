أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان فى تقرير اليوم الأربعاء، أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، هى أربعة مصارف وشركة تأمين، تموّل الاستيطان الاسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها فى مصارف وشركات الكيان الصهيونى ية تعمل فى المستوطنات.

واصدر ت الفدرالية فى تقرير بعنوان: “الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الالكيان الصهيونى ي” إن مصارف “بى إن بى باريبا” و”سوسيتيه جنرال” و”بى بى سى إيه” وشركة “أكسا” للتأمين ومن خلال دعمها “المستمر” للمصارف والشركات الالكيان الصهيونى ية السنةلة فى المستوطنات “تساهم بصورة مباشرة فى ديمومة وتطور” هذه المستوطنات.

وأظهر التقرير الذى شارك فى إعداده أيضا كل من “رابطة حقوق الإنسان” و”الكونفدرالية السنةة للعمل” أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير “شراكات مالية” أو “تمتلك اسهما” فى مصارف الكيان الصهيونى ية تشكل “إداة أساسية فى سياسة الاستيطان” عن طريق “تمويل البناء” فى هذه المستوطنات.

وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات الكيان الصهيونى ية “توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات” شبه “بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو الى أن تطوير معدات المراقبة“.

وأوضح ت ماريز ارتيجيلون نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان فى التقرير عن أسفها لان هذه المؤسسات الفرنسية الخمس “تجرى وراء خلف الربح ايا تكن النتيجة”، مضيفة أنه “من المحزن” أن تضع هذه المؤسسات نفسها “فى هكذا وضع ظالم، فقط من اجل كسب القليل من المال“.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولى الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير شرعي.

المصدر : مصر ناين