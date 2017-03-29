ينشر اليوم السابع صورة نادرة لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلي أثناء تواجده فى فترة الناشئين بالقلعة الحمراء.

بدأ عبد المنعم مسيرته الكروية مع الأهلى بانضمامه لناشئي المارد الأحمر سنة 1996 الى أن تم تصعيده للفريق الأول سنة 2007 وقد ظهر بمستوى متميز مع الفريق.

وحصل عبد المنعم على 18 بطولة مع القلعة الحمراء وهى كالتالى: 7 بطولات للدورى المصرى 5 كأس السوبر مصر و3 دورى أبطال أفريقيا، وبطولة كونفدرالية، و2 سوبر أفريقى.



أحمد عادل عبد المنعم مع ناشئي الأهلى

المصدر : مصر ناين