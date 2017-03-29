حرص أعداد من نجوم الفن مساء أمس الثلاثاء على مشاركة الفنان عزت أبوعوف الاحتفال بعرض فيلم LES PETITS CHATS أو القطط الصغيرة الذى يوثق لتاريخ الفرق الموسيقية المستقلة فى حقبتى الستينات والسبعينات فى مصر، والتى يقع فى القلب منها فرقة Les Petits Chats التى أسسها وجدى فرانسيس فى سنة 1967، حيث يجرى الفيلم حوارات مع أعداد من أعضاء الفرقة، خاصة بعد لم شملهم فى سنة 2010 من خلال حفل موسيقى لهم وذلك داخل سينما فوكس بمول مصر.

كان ضمن الحضور من أعضاء الفريق مؤسسه وجدى فرنسيس، عزت أبو عوف، مها أبو عوف، ميرفت أبو عوف .. بالإضافة إلى مخرج العمل شريف نخلة الذى وضع السيناريو له.

كما تواجد للتهنئة من نجوم الفن خالد أبو النجا، أحمد الفيشاوي، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد مالك .. و غيرهم من أصدقاء فريق LES PETITS CHATS ممن تبادلوا معهم التهنئة.

المعروف أن Les Petits chats فريق غنائى مصرى أسسه وجدى فرانسيس سنة 1967 واستمر الى أن سنة 1995 واشتهر بحفلاته الموسيقية الغنائية فى القاهرة والإسكندرية فى الستينات والسبعينات، كان أبرز أعضائه عزت أبو عوف، عمر خيرت، عمر خورشيد وطلعت زين، وتكون الفريق فى بدايته بخمسة موسيقيين فقط هم وجدى فرانسيس، عزت أبو عوف، فريدى رزق، بيرج أندرسيان وعمر خيرت.



عزت أبو عوف ووجدى فرانسيس و أعضاء الفريق

حوار .. أبو عوف وفرانسيس

خالد أبو النجا خلال العرض

أحمد الفيشاوى خلال العرض

أحمد الفيشاوى يشوف الفيلم

تهنئة .. عزت ومها أبوعوف

عزت أبو عوف وشقيقته مها أبوعوف

آروى جودة

أحمد مالك متجها لقاعة العرض

مخرج العمل شريف نخلة

ميرفت ابوعوف

مؤسس فريق القطط الصغيرة وجدى فرانسيس

كريم قاسم

جانب من الاحتفال بعرض القطط الصغيرة

دعابة .. خالد أبو النجا خلال العرض الخاص

خالد ابو النجا بجوار بوستر القطط الصغيرة

شريف نخلة وعزت أبوعوف

جانب من الاحتفال بعرض القطط الصغيرة

مها وميرفت أبوعوف

تهنئة .. مها وعزت أبو عوف

تهنئة .. خالد أبوالنجا وعزت أبوعوف

سعادة .. مخرج ومؤلف القطط الصغيرة

ستايل .. أحمد الفيشاوى فى العرض الخاص





المصدر : مصر ناين