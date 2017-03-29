يدخل اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار معسكرًا مغلقًا فور انتهاء التدريب استعدادًا لمواجهة أسوان الجمعة المقبلة ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى السنة على استاد السلام.

وفضل الجهاز الفنى للإنتاج الحربى استمرار المعسكر يومى الأربعاء والخميس وليس لمدة يوم واحد بغية زيادة الانسجام بين اللاعبين قبل المواجهة الصعبة أمام أسوان.

وتعد مباراة أسوان هى الأولى للجهاز الفنى بقيادة مختار مختار عقب توليه المسئولية رسميًا خلفًا لشوقى غريب.

المصدر : مصر ناين