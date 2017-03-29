بزغ نجمه فى عالم التدريب، ونجح بحنكته فى الفنية أن يقود فريق مصر المقاصة لمنافسة الكبار على مقاعدهم التى احتلوها لسنين طوال بجدول الدورى الممتاز.. إيهاب جلال “مورينيو” الكرة المصرية صاحب الـ 50 سنةاً، تألق فى ظهور العديد من نجوم الساحرة المستديرة على الساحة الرياضية، وكان أخرهم أحمد الشيخ وهشام محمد وحسين الشحات وأحمد سامى، الذين انضموا لصفوف المنتخب الوطنى لمواجهة منتخب توجو ودياً.

يراهن إيهاب جلال على 10 من نجوم فريقه الفيومى، خلال معاركه المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز، خاصة وأنه احتل المركز الثانى بجدول المسابقة برصيد 48 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن الأهلى صاحب المركز الأول، ومازال يأمل فى خطف الدرع من المارد الأحمر، معولاً على نجومه، وعلى سبيل المثال وليس الحصر كل من..

القائد هانى سعيد، وأحمد الشيخ، وحسين الشحات، وهشام محمد، وأحمد سامى، ورجب نبيل، وأحمد عبد الظاهر، والثلاثى الأفريقى الغانى جون أنطوى، والمدغشقرى باولن فوافى، والبوركينى اريك تراورى، خاصة وأن الـ 10 نجوم قدموا مستوى مميز خلال مشوار المقاصة فى الدورى، وساهموا بمجهودهم الجبار فى احتلال فريقهم المركز الثانى ومزاحمة قطبى الكرة المصرية على الدرع.

المصدر : مصر ناين