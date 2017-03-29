تمكن النقيب كريم عبد الرحمن رئيس مباحث مركز واجبة دار السلام بالإنابة من إلقاء القبض تاجر أسلحة ومواد مخدرة وبحوزته 30 بندقية خرطوش و7 طرب حشيش وزنت حوالى 3 كيلو جرامات وذلك بناحية نقنق دائرة المركز قام بجليها من مرسى مطروح وذلك بقصد الاتجار.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز واجبة دار السلام يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث المركز مفادها قيام أحد تجار الأسلحة بجلب وترويج للبنادق الخرطوش والمواد المخدرة واتخاذ المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة السنةة تم تشكيل فريق كشف أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع التأمين السنة وترأسه العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية وقاده العقيد أحمد البيلى، رئيس فرع كشف الشرق .

وتم وضع خطة تأمينية أسند تنفيذها إلى النقيب كريم عبدالرحمن رئيس مباحث مركز واجبة دار السلام بالإنابة والملازم أول إبراهيم عوض معاون مباحث المركز وتم الدفع بمجموعات قتالية وإستهداف المتحرى عنه محمد . م . ا 50 سنة سائق ويقيم بناحية نقنق دائرة المركز من خلال عدة أكمنه ثابته ومتحركة أسفرت إحداها ضبطه أثناء قيادته للسيارة رقم هـ ي ب 6254 ” نقل ” بناحية قرية الجلايله دائرة المركز وبإرشاد المتهم تم تفتيش السيارة عثر بداخلها علي مخبأ سري بداخله “30” بندقية خرطوش و “7” طرب من مادة الحشيش المخدر وزنوا حوالى 3 كيلو جرامات.

وبمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأنها قام بجلبها من محافظة مرسى مطروح من أحد التجار تـــم التحفـــظ علــي المضبــــوطات، وكلفت إدارة الكشف الجنائى بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1309 إدارى المركز لسنة 2017 وجار العرض على النيابة السنةة .

ومن جانبه أكد اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج فى تصريح خاص لليوم السابع أن واقعة اليوم تمت في إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وتنفيذا لخطة العمل الميدانى التى تنتهجها المديرية والمتضمنة في أحد عناصرها تكثيف التواجد التأميني واستهداف متاجرى ومحرزى الأسلحة اللهيب ية والذخائر غير المرخصة ومتاجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون والمخلين بقواعد التأمين السنة للارتقاء بمعدل الأداء التأمينى والذى يعد ثمرة الجهود المبذولة فى شتى مجالات التأمين السنة .

المصدر : مصر ناين