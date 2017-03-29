طمأن العميد أحمد طارق رئيس مدينة الأقصر، فجر اليوم الأربعاء، أهالى المحافظة والسائحين، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق الذى شب فى منطقة زراعية بالقرب من كوبرى الببكرهدى جنوب الأقصر بعيدا عن المرسى السياحى والفنادق العائمة تماما.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر – في بيان صحفى – أن نيران محدودة اشتعلت فى أعداد قليل جدا من النخيل، وتمكنت وحدات الحماية المدنية من إخمادها بسرعة دون أية خسائر بشرية أو إصابات، نافيا ما أشيع حول نشوب الحريق فى المرسى السياحى بطريق الببكرهدى مطمأنا الأهالى والسياح زوار الأقصر.

المصدر : مصر ناين