اصدر الدكتور الاحمدي الوكيل وكيل وزارة التضامن بمحافظة المنوفية، إنه تقدم الي برنامج تكافل وكرامة 82 ألف حالة علي مستوي مراكز وادارة محافظة المنوفية وجاري الآن استكمال الإجراءات.

وأضاف وكيل وزارة التضامن في تصريحات خاصة لليوم السابع ان اجمالي المستحقين ببرنامج تكافل حتي الان 4501 حالة وتم الصرف عليهم من خلال فيزا بنكية خاصة لصرف الأموال شهريا وذلك بقيمة 325 جنيه للحالة اذا كان وحيدا أو ليس لديه أبناء داخل المراحل التعليمية أما إذا كان هناك أبناء فيتم صرف في المرحلة الابتدائية 60 جنيه ، المرحلة الاعدادية 80 جنيه ، المرحلة الثانوية 100 جنيه بحد أقصي 3 أبناء في الأسرة ومافوق ذلك لايتم الصرف سوي 3 أفراد فقط

وأشارإلى أن مشروع كرامة المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة يتم صرف 350 جنيه شهريا لكل حالة من المستحقين بحد أقصي 3 أفراد من العائلة الواحدة.

المصدر : مصر ناين