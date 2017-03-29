رفضت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح تطبيق نظام الحكم الخامس وتقنية الفيديو، لحين انتهاء معسكر الحكام التدريبى الثالث المقرر انطلاقه اليوم الأربعاء.

كانت لجنة الحكام قد أقامت معسكرين الأول بمشاركة السويسرى بوساكا المسئول عن ملف التحكيم في فيفا، والثاني بمشاركه أعداد من المحاضرين الدوليين انتهى أمس الثلاثاء.

وظهر الحكم الخامس في مباراة الزمالك والبلاستيك الودية لأول مرة، لتقرر لجنة الحكام تطبيقه فى دوري القسم الثاني لحين تعود الحكام عليه، إلا أنه تم ارجاء التطبيق أيضً في دوري المظاليم لحين انتهاء المعسكر الثالث والذى يبدأ اليوم الأربعاء.

المصدر : مصر ناين