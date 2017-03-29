صرحت “رودا ألكسندر” محللة شركة IHS أن أبل تستعد لإنتاج آيباد برو قياس 10,5 بوصة، بعد أن أشارت التسريبات من قبل إلى أن هذا الجهاز الجديد سيظهر فى مارس، لكن فاجأت أبل محبيها بطرح جهاز آخر.

ووفقا لموقع Digitimes الأمريكى فستطرح أبل النسخة الجديدة من آيباد برو فى أوائل أبريل، احتفالا بافتتاح مقرها الجديد، لذا قد يتم إطلاق آيباد برو الجديد بشكل محدود فى الربيع فى الولايات المتحدة وبعض الأسواق الأخرى، مع التوسع تدريجيا فى باقى دول العالم.

من الجدير بالذكر إعلان شركة أبل منذ عدة أيام عن آيباد جديد قياس 9,7 بوصة، جنيا إلى جنب تطبيق جديد للفيديوهات يحمل اسم clips ونسخة حمراء من هاتفى آيفون 7 و7 بلس.

المصدر : مصر ناين