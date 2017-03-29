لم تترك النجمة أديل أى شىء يقف أمام تقديمها عروضا مذهلة خلال جولاتها الغنائية، حيث أصبحت النجمة الشهيرة محطا لإثارة الجدل عبر مواقع الإنترنت، وذلك بعد أن قدمت استعراضا مميزا رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار خلال إحيائها حفلا غنائيا فى أوكلاند بنيوزيلندا.

من الحفل

فارتدت أديل ذات الـ28 سنةا على المسرح معطفا من البلاستيك على خشبة المسرح الى أن تتحدى الأمطار وتكمل حفلها، فأكد الكثيرون من عشاق النجمة البريطانية أن الأجواء التى صاحبت سقوط المطر كانت رومانسية للغاية مع صوت أديل الحالم.

أديل تغنى

يذكر أن أديل قدمت سلسلة حفلات ناجحة خلال الفترة الماضية ضمن جولتها الغنائية، إلا أنها أعلنت لوسائل الإعلام الفنية الشهيرة أنه من المحتمل أنها لن تقوم بعمل أى جولة غنائية فى المستقبل، مبررة ذلك بأنها لم تكن جيدة فى هذه الجولة الغنائية شبه ما كانت تحلم، بينما أكدت أن “التصفيق” يجعلها تشعر بحالة من الضعف بعض الشىء.

أديل تحت المطر

A smile that can melt everyone's heart @adele 😍😍😍 VC: @leecharmaine ❤ A post shared by Josephine Valenzuela Mendoza (@josephine_mendoza) on Mar 27, 2017 at 11:20pm PDT

How can you not love this Queen she didn't even care if she is wet or she can be sick after this show due to the heavy rain but she did not stop or delay the show instead she enjoy singing in the rain with all her heart like nothing is happening to make her fans happy 😭 That's why we love you so much @adele coz you make us feel how you love your fans how you appreciate our support for you ❤❤❤ VC: @leecharmaine ❤ A post shared by Josephine Valenzuela Mendoza (@josephine_mendoza) on Mar 27, 2017 at 11:12pm PDT

Hello in the rain 😍❤☔️ I'm going to write an exam now ❤ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A post shared by Daydreamer since 2010🔥❤️ (@oneandonlyloveadele) on Mar 27, 2017 at 1:50am PDT

المصدر : مصر ناين