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بالفيديو والصور أديل تغنى تحت المطر وترتدى معطف بلاستيك

منوعات
بالفيديو والصور أديل تغنى تحت المطر وترتدى معطف بلاستيك

لم تترك النجمة أديل أى شىء يقف أمام تقديمها عروضا مذهلة خلال جولاتها الغنائية، حيث أصبحت النجمة الشهيرة محطا لإثارة الجدل عبر مواقع الإنترنت، وذلك بعد أن قدمت استعراضا مميزا رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار خلال إحيائها حفلا غنائيا فى أوكلاند بنيوزيلندا.

من الحفل

من الحفل

 

فارتدت أديل ذات الـ28 سنةا على المسرح معطفا من البلاستيك على خشبة المسرح الى أن تتحدى الأمطار وتكمل حفلها، فأكد الكثيرون من عشاق النجمة البريطانية أن الأجواء التى صاحبت سقوط المطر كانت رومانسية للغاية مع صوت أديل الحالم.

آديل تغنى

أديل تغنى

 

يذكر أن أديل قدمت سلسلة حفلات ناجحة خلال الفترة الماضية ضمن جولتها الغنائية، إلا أنها أعلنت لوسائل الإعلام الفنية الشهيرة أنه من المحتمل أنها لن تقوم بعمل أى جولة غنائية فى المستقبل، مبررة ذلك بأنها لم تكن جيدة فى هذه الجولة الغنائية شبه ما كانت تحلم، بينما أكدت أن “التصفيق” يجعلها تشعر بحالة من الضعف بعض الشىء. 

 

آديل تحت المطر

أديل تحت المطر

 

 

 

 

A smile that can melt everyone's heart @adele 😍😍😍 VC: @leecharmaine ❤

A post shared by Josephine Valenzuela Mendoza (@josephine_mendoza) on

Mar 27, 2017 at 11:20pm PDT

 

 

 

 

 

المصدر : مصر ناين

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