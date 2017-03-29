قررت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، رئيس النيابة، حبس مسجل خطر سرقات 4 ايام على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع عاطل هارب وصاحب شركة تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة شقق المواطنين بمنطقة مصر القديمة.

وكلفت النيابة السنةةالمؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القاهرة بسرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامى لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

تمكن ضباط مباحث قسم واجبة مصر القديمة، من القبض على “محمد ر م” 35 سنة، عاطل، (مسجل خطر) سرقات مساكن تحت رقم 16768 فئة ” ج ” المعادى، والسابق اتهامه فى 25 قضية آخرها 5500 لسنة 2011م المعادى “سرقة”، و”إيهاب ر ح” 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 4133 لسنة 2015م جنح الشروق ” مخدرات ” (جارى ضبطه)، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب”.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن ترددهما وتم ضبط الأول أثناء استقلاله السيارة رقم ر ى ر 719 ماركة بى آم دبليو صفراء، وبحوزته حقيبة بداخلها مجموعة من المفكات، الزرديات وصفائح منشار، وأجنة عتلة حديدية وأزميل.

تمت مواجهة المتهم فاعترف أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، بارتكاب 9 حوادث سرقات مساكن بالاشتراك مع المتهم الهارب بذات الأسلوب، وسرقة مؤسسات كهربائية وهواتف محمولة ومؤسسات كمبيوتر، ولاب توب، وشاشات ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقق المواطنين.

كما تم بإرشاده ضبط كافة المؤسسات الكهربائية لدى عميله سيئ النية “محمد ع ع” 34 سنة، صاحب شركة كمبيوتر، وأقر بأن المشغولات الذهبية المستولى عليها صحبة المتهم الهارب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه والهارب بالسرقة، وجارى العمل على ضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تولت النيابة السنةه التحقيق والتى أمرت بما سبق.

المصدر : مصر ناين