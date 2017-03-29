شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية وتجار السلع التموينية ومشروع جمعيتى وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عرفان. رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتكليف أعضاء الهيئة برفقة لجنة من مفتشى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية ومفتشى هيئة الطب البيطرى للمرور على المجمعات الاستهلاكية والتجار التموينين ومشروع جمعيتى بجميع محافظات الجمهورية للوقوف على جاهزيتهم لخدمة المواطنين ومدى توافر السلع الغذائية وكفايتها بالمحافظة وكذا الوقوف على جودتها وصلاحيتها.

حيث قام أعضاء الهيئة بمحافظة قنا بالمرور على فرع الشركة المصرية لتجاره الجملة بمركز ابو تشت وكذلك فروع مشروع جمعيتى وبعض تجار السلع التموينية حيث تم رصد العديد من المخالفات من أبرزها عدم توافر السلع بالكميات التى تكفى احتياجات المواطنين عدم الالتزام بتعليق قائمة الأسعار ارتفاع اسعار السلع والأرز المستورد ليس بالجودة المطلوبة.

المصدر : مصر ناين