تحطمت طائرة من طراز بوينج 737 علي متنها 141 راكبًا، وشوفة لشركة الخطوط الجوية البيروفية، عند هبوطها فى مطار فرانسيسكو كارل فى جوجا ببيرو.

وأكدت شركة الخطوط الجوية البيروفية، أن طائرة بوينج 737-300 تعرضت لحادث واشتعلت فيها النيران عند هبوطها فى مطار فرانسيسكو كارل فى حوالى الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلى.

واصدر ت الشركة إن حوالى 141 راكبا كانوا على متن الطائرة، ، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة، و لم يصب أحدًا بجراح خطيرة.

وانتشر شريطًا مصورًا على سائل التواصل الاجتماعية، يظهر الطائرة أثناء اشتعال النيران فيه، وهرولة الركاب بعد الخروج منها.

واصدر أحد الركاب، لقناة “N” فى بيرو، إن الطيار على ما يبدو فقد السيطرة على الطائرة بعد الهبوط عندما اشتعلت النيران فى الجناح الأيمن.

وعقب هبوط الطائرة، هرع طاقم الطوارئ فى المطار إلى مكان الحادث للمساعدة فى إخلاء الركاب، بالإضافة إلى قوات الاطفاء.

فيما اصدر مدير الطيران المدنى خوان بافيتش، إن “الجميع خرجوا بسلام، وفق وسائل الإعلام المحلية.

Peruvian passenger jet catches fire shortly after landing in #Peru, no casualties reported: local media (video via @AlexandraHorler) pic.twitter.com/aBVatgRNJd

— People's Daily,China (@PDChina) March 29, 2017