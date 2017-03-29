تمكن ضباط وحدة مباحث مركز واجبة المنشأة جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على محام مطلوب التنفيذ عليه فى حكم غيابى 6 شهور حبس، وحال ذلك قدم بطاقة رقم قومى مدون بها مستشار بهيئة قضايا الدولة وكذا كارنيه خاص بتلك الهيئة يحمل رقم 315، وذلك على غير الحقيقة.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء محب حمزة نائب المدير للجنوب يفيد بضبط محام وبحوزته تحقيق شخصية منسوب لجهة قضائية.

وبالانتاصدر والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، وقاده العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية أنه أثناء قيام حملة تنفيذ أحكام بدائرة مركز واجبة المنشأة واستهداف المحكوم عليه أبو بكر.ا. ع 34 سنة حاصل على ليسانس حقوق ويقيم الرويهب دائرة المركز والمطلوب فى أعداد “7” قضايا ” تبديد ” آخرهم القضية رقم 524 جنح مركز المنشأة لسنة 2010 غيابى 6 شهور.

وحال استهدافه قدم بطاقة رقم قومى مدون بها مستشار بهيئة قضايا الدولة وكذا كارنيه خاص بتلك الهيئة يحمل رقم 315 وبطاقة رقم قومى بمهنة محامٍ وضبط بحوزته مسدس محدث صوت. وبمواجهته بما نسب إليه علل سبب حيازته لمحدث الصوت للدفاع عن النفس وأضاف بأنه لا يعمل بالهيئة القضائية ولم يبرر سبباً لحيازته لتلك الكارنيهات الخاصة بهيئة قضايا الدولة، تم إخطار نقابة المحامين الفرعية علماً بالواقعة كلفت إدارة الكشف الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1491 إدارى المركز لسنة 2017 وجارى العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين