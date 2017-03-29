أستقبل مستشفى جرجا السنة 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية عقب تعدى حداد مسلح عليهم وإحداث إصابتهم من سلاح نارى كان بحيازته ل خلافات الجيرة.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء محب حمزة نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين.

وبالانتاصدر والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بوصول محمود . إ . م 23 سنة سنةل مصاباً “باشتباه نزيف بالبطن وجروح متفرقة بالجسم إدعاء طلق نارى، محمد .ا . ع 23 سنة سنةل مصاباً “باشتباه نزيف بالبطن وجروح بالكتف الأيمن والساق اليسرى”، سلطان . ا ع سنةل سنة مصاباً “بجرح سطحى بالرأس وكدمات بالصدر الحالة السنةة جيدة ويقيمون بناحية القرعان دائرة المركز إلى مستشفى جرجا السنة وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعى” ينتمون لعائلة الفساوسة.

وبسؤال المصابين اتهموا ياسر . ر . ا 19 سنة حداد مسلح ويقيم بذات الناحية “ينتمى لعائلة الوردانى” بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم من سلاح نارى كان بحيازته ل خلافات الجيرة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، كلفت إدارة الكشف الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 997 إدارى المركز لسنة 2017 وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين