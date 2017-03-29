تشهد قرى “الغريرة والكيمان وبين الجبلين” بمركز إسنا جنوب الأقصر، بكرهً الأربعاء، إفتتاح أعداد من المشروعات التنموية، المنفذة بدعم من جمعية مصر المحروسة، وبتمويل من مؤسسة بنك مصر للتنمية، بجانب مشروعات فى كل من قرى الكيمان وبين الجبلين.

ومن المقرر أن يقوم وفد من الجمعية بتفقد مشروع التطوير الشامل لقرية الغريرة، وإفتتاح حديقة الطفل التى أقيمت بمركز شباب القرية، و3 مشروعات لرياض الأطفال ، جرى تطويرها، بجانب زيارة أعداد من المنازل التى تم سقفها وتوصيل مياه الشرب النقية لها، و3 مشروعات للنجارة والملابس وتجارة المواد الغذائية، ضمن مشروعات القروض الميسرة التى قدمتها مصر المحروسة ومؤسسة بنك مصر لشباب وأسر قرية الكيمان.

ومن جانبه صرح خالد عبد المنعم المتحدث الإعلامى ومسئول العلاقات السنةة بجمعية مصر المحروسة بلدى، أنه سيتم أيضا افتتاح فصلين لرياض الأطفال بقرية القناوية بالكيمان، وعقد لقاء مع المزارعين المستفيدين من مشروع تطوير المكون الزراعى، بمنطقة الجبلين بإسنا.

وأضاف خالد عبد المنعم – في بيان صحفي – أن المشروعات التى نفذتها الجمعية فى ثلاث من قرى مركز إسنا، وهى الغريرة وأصفون وطفنيس، وتفقدهاالباشمهندس محمد بشير على رئيس الجمعية مؤخرا، تضمنت القيام بمشروعات تنمية شاملة، شبه بناء المساكن للأسر الفقيرة، وتطوير المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، بجانب توفير قروض ميسرة للشباب ، لتوفير فرص عمل لأبناء تلك القرى.

وأشار عبد المنعم، أن تكلفة المشروعات التى نفذتها الجمعية بقريتى أصفون وطفنيس بلغت 3 مليون و600 ألف جنيه، وأن مشروعات قرية الغريرة بلغت 2 مليون و250 ألف جنيه، بجانب تخصيص 2 مليون جنيه لمشروع التنمية الإقتصادية والقرض الحسن.

المصدر : مصر ناين