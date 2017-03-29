تقام اليوم الأربعاء الجلسة الثلاثية بين مرتضى منصور، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لحسم أمر انسحاب الفريق الأبيض من الدورى من عدمه، خاصة أن الجميع يرغب فى حسم القرار النهائى بشأن مصير الزمالك فى تلك الجلسة، لعرضه على الجمعية العمومية للنادى المقرر لها غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة.

وسيقوم مرتضى منصور بمواجهة وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة خلال تلك الجلسة بصورة من التقرير الخاص بمراقب مباراة الزمالك ومصر المقاصة والذى يؤكد عدم احتساب الحكم جهاد جريشة ركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الأبيض مع التأكيد على التمسك بإعادة المباراة وفقًا لقرار الجمعية العمومية الطارئة التى انعقدت مطلع الشهر الجارى بتفويض رئيس النادى باتخاذ القرار المناسب حال عدم إعادة اللقاء لحين إقامة الجمعية العمومية العادية .

المصدر : مصر ناين