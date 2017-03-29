أكدت شركة أوبو رسميا أنها ستطلق نسخة خضراء من هاتفها ،Oppo R9s على أن يبدأ بيع الجهاز فى وقت لاحق من هذا الأسبوع بداية من 1 أبريل، وهو ما يعتبر أمرا مميز للغاية.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى فإن سعر النسخة الجديدة غير معروف الى أن الآن، ولكنه من المنتظر ألا يمتلك أى مواصفات مختلفة عن نسخ R9s الأخرى، فيما كانت الشركة قد أطلقت النسخة الحمراء من الهاتف فى شهر ديسمبر الماضى بسعر مماثل للنماذج العادية.

ويأتى هاتف Oppo R9s يوفر شاشة 5.5 بوصة AMOLED بجودة عرض 1080×1920 بيكسل، وهو مدعوم بمعالج Snapdragon 625 SoC ثمانى النواة، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، مع وجود منفذ microSD لتوفير مزيد من المساحة الداخلية للتخزين، وهو يمتلك بطارية كبيرة بقوة 3010mAh، ويمتلك ميزة الشحن السريع VOOC، بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد مارشميلو 6.0 المثبت مسبقا على الهاتف.

المصدر : مصر ناين