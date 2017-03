استطاع النجم الأمريكى مارلون براندو أن يحظى فى حياته بالعديد من الجوائز السينمائية المهمة سواء الأوسكار أو الجولدن جلوب وغيرها من الجوائز التى تمنحها أهم وأكبر المهرجانات السينمائية العالمية، وبمناسبة عيد ميلاده نرصد الـ 93 لكم أبرز الجوائز التى نالها براندو هى جائزة أوسكار أفضل مشبه عن دوره فى On the Waterfront، وجائزة أفضل مشبه عن دوره فى فيلم The Godfather وهى الجائزة التى رفض مارلونن براندو استلامها دعماً للهنود الحمر الذين همشتهم أفلام هوليوود.

وأعلن براندو قبل الأوسكار مقاطعته للاحتفال، وأرسل نيابة عنه المشبه ة “ساشين ليتل فيذر”، وعند إعلان فوز براندو بالجائزة، صعدت ساشين المسرح وقرأت رسالة من براندو اصدر بها “إننى سعيد بهذه الجائزة الكبيرة، لكنّنى لن أستطيع قبولها ل المسنةلة السيئة للهنود الحمر فى مجال صناعة الأفلام بأمريكا”، وذلك فى الوقت الذى رشح للأوسكار أكثر من 6 مرات، كما نال 5 جوائز من الجولدن جلوب و3 جوائز بافتا وهى أفضل مشبه أجنبى عن دوره فى أفلام On the Waterfront وفيلم Julius Caesar و Viva Zapata للمخرج إيليا كازان، والذى تدور قصته فى بداية القرن العشرين فى المكسيك، حيث يتناول لقصة الثائر المكسيكى الشهير إيميليانو زاباتا، الذى ثار ضد الظلم والفساد الذى تفشى فى المكسيك فى عهد الديكتاتور المكسيكى بورفيرو دياز.

أما المهرجانات فنال منها أهم وأكبر الجوائز، حيث حصل على جائزة أفضل مشبه من مهرجان كان السينمائى سنة 1952 عن دوره فى فيلم Viva Zapata، وجائزة أفضل مشبه أجنبى عن دوره فى فيلم Sayonara من مهرجان David di Donatello، وفى مهرجان نيويورك لنقاد السينما فاز بجائزة أفضل مشبه مرتين عن فيلم Ultimo tango a Parigi و On the Waterfront.





