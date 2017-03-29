أصدر القضاء التركى أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و21 سنةا بحق 111 معارضا كرديا متهمين بالانتماء إلى الذراع المدنى لحزب العمال الكردستاني.

وهذه المحاكمة التى بدأت فى 2009 هى الأبرز بحق “اتحاد المجتمعات الكردية”، التنظيم السرى الذى تعتبره أنقرة الذراع المدنى لحزب العمال الكردستانى المصنف إرهابيا بنظر كل من أنقرة وواشنطن وبروكسل والمحظور فى تركيا.

والثلاثاء أصدرت محكمة دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا حيث أكثرية السكان من الأكراد، أحكاما بسجن 111 شخصا بتهم عدة أبرزها “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” و”إدارة مؤسسة إرهابية” وانتهاك قوانين التجمع والتظاهر، بالفى المقابل برأت المحكمة 43 متهما آخر.

ومن بين المدانين كاموران يوكسيك، أحد رئيسى حزب السلام والديوقراطية المؤيد للاكراد والمرتبط بحزب الشعوب الديموقراطي، وقد اصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن لمدة 21 سنةا.

بالفى المقابل أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بحق أحمد تورك، الرئيس السابق لبلدية ماردين (جنوب شرق) والمدافع العتيق عن القضية الكردية.

ولم يصدر أى أمر بسجن أى من المدانين لان وكلاء الدفاع عنهم يعتزمون استئناف هذه الأحكام.

ويقبع زعيما حزب الشعوب الديموقراطى صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسيكداج فى السجن إضافة إلى 11 من نواب الحزب بتهمة الارتباط بمتمردى حزب العمال الكردستاني.

ومنذ سنة 1984 يشن حزب العمال الكردستانى تمردا مسلحا ضد الدولة التركية للمطالبة بمنح الإقلية المردية مزيدا من الحقوق وحكما ذاتيا.

المصدر : مصر ناين