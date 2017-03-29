أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أهمية قمة عمان فى تفعيل العمل العربى المشترك وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية.

وشدد الصفدى وعريقات، خلال لقائهما، مساء أمس الثلاثاء بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) عشية انعقاد القمة العربية الثامنة والعشرين، على ضرورة التقدم نحو حل سلمى ينهى الصراع الفلسطينى الالكيان الصهيونى ى على أساس حل الدولتين.

ومن جهة أخرى، كشف وزير الخارجية الأردني، ومبعوث الرئيس الأمريكى الخاص للمفاوضات الدولية جينس جرينبلات، جهود تفعيل العملية السلمية وآليات تقوية العلاقات الثنائية.

واستعرض الصفدى مع المبعوث الأمريكي، الذى سيحضر افتتاح القمة العربية بكره، الجهود المبذولة لمحاربة الارهاب وهزيمة تنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابي.

المصدر : مصر ناين