يواجه اليوم الأربعاء منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى أحمد عبد الحليم نظيره الجزائرى فى الفترة الصباحية بثالث أيام بطولة البحر المتفى منتصف المقامة فى تونس.

كما من المقرر أن بتقابل ناشئات الفراعنة فى الفترة المسائية مع منتخب تونس صاحب الأرض والجمهور.

كان منتخب الناشئات قد تلقى خسارة فى أول مبارياته بالبطولة أول أمس أمام فرنسا بنتيجة 22/15، وهزيمة ثانية أمس أمام مونتنيجرو 18 /14 فى الفترة الصباحية ثم فاز على تركيا 25 /16 فى الفترة المسائية.

المصدر : مصر ناين