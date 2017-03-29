دمر طيران العراق والتحالف الدولى مواقع وآليات لتنظيم داعش الارهابيه الإرهابي، واستهدف تجمعات لمسلحى التنظيم وقتل عشرات منهم.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أمس الثلاثاء أنه، بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، قصف طيران التحالف الدولى مقراً لقيادة داعش الارهابيه فى حى “التنك” بالساحل الأيمن غربى مدينة الموصل، مما أسفر عن مصرع قيادات بارزة من الأجانب بالتنظيم من بينهم الإرهابى أحمد مازن المكنى “أبو رجوع” نرويجى الجنسية مسؤول الاستخبارات العسكرية لولاية نينوى.

كما قتل فى الغارة الإرهابى إبراهيم الشافى المكنى “أبو خطاب” مصرى الجنسية المسؤول الشرعى لولاية نينوى، والإرهابى محمد عبد الرحمن المكني” أبو هاشم” بلجيكى الجنسية من أصول جزائرية مسؤول تجنيد المهاجرين الأجانب.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طائرات الجوية العراقية من طراز” إف 16″ قصفت ، استناداً إلى معلومات المديرية السنةة للاستخبارات والتأمين، مقر قيادة وسيطرة لداعش الارهابيه فى قضاء “البعاج” غربى نينوي، وثلاثة مقرات للتنظيم فى قضائى تلعفر والحضر شمال غربى العراق.

وأشارت وزارة الدفاع العراقية إلى أنه استناداً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية دمر طيران القوة الجوية مقرا تأمينيا لداعش الارهابيه وقتلت 5 إرهابيين بينهم قيادى بالتنظيم فى قضاء تلعفر.. كما دمر موقعا للسيارات المفخخة وقتل 15 إرهابيا أغلبهم من الأجانب كانوا بداخلة فى قرية حسنوكى بقضاء تلعفر.

وأغارت طائرات القوة الجوية على موقع للتصفيح وتفخيخ السيارات وآخر لتصنيع العبوات الناسفة وقتلت 6 إرهابيين من يحملون جنسيات أجنبية فى ناحية العبيدى وعانه وراوه غربى محافظة الأنبار.

المصدر : مصر ناين