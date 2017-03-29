تمكنت شركة مايكروسوفت من زيادة قاعدة المستخدمين الذين يقومون باختبار أنظمة الويندوز الخاصة بها فى السنوات الأخيرة بشكل كبير، وعند إطلاق ويندوز 10، منذ ما يقرب من سنةين، كان هناك حوالى 5 ملايين شخص مشتركين ببرنامج Windows Insider، والآن أصبح هناك 10 ملايين شخص يساعدون مايكروسوفت فى اختبار وتحسين نظام التشغيل الخاص بها.

ووفقا لموقع the verge الأمريكى، فهذا الأمر جديد على شركة مايكروسوفت التى سبق وأطلقت ويندوز 7 و 8 بدون الاهتمام بالاختبار، واصدر “يوسف مهدى” نائب رئيس الشركة، المؤسسات والخدمات، فى رسالة على موقع “لينكد إن”: “إن الشركة غيرت نهجها نتيجة للتعليقات التى تلقتها خلال الفترة الماضة، والسؤال الأهم عند طرح أى منتج هو ماذا سيكون رد فعل المستخدمين؟”.

المصدر : مصر ناين