يضع مجلس إدارة نادى الزمالك الرتوش الأخيرة على الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية قبل إقامة الاجتماع الأول غدًا الخميس، حيث تم تجهيز 5 آلاف كرسى داخل النادى لاستقبال الأعضاء مع إمكانية زيادة الأعداد كما تم وضع الإرشادات التى ستدل العضو على مقر لجنته لتسجيل اسمه قبل التصويت على الميزانية.

يُذكر أن غدًا الخميس يقام الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك فى مقر القلعة البيضاء بالمهندسين وتبدأ عملية التوقيع فى كشوف التسجيل للأعضاء السنةلين بنادى الزمالك بدءًا من التاسعة صباح الغد.

المصدر : مصر ناين