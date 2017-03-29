أجرى الطفل محمد كمال “سنة ونصف” الذى تعرض للتعذيب على يد مالك عقار بالمرج بحروق خطيرة، ل خلافات مع والده، عملية ترقيع بمستشفى الأزهر الجامعى، ومن المقرر أن يُجرى عملية أخرى خلال اليومين القادمين.



طفل المرج واثار التعذيب عليه

وتواصل نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، رئيس النيابة، التحقيق فى الواقعة، حيث استعجلت النيابة تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالطفل بعد أن أحالته للتأكد من واقعة التعذيب، واستكمال التحقيقات فى القضية.



الطفل الذى تعرض للتعذيب

وتعود الواقعة، حينما ألقى “كمال.س” مالك عقار بالمرج، كوب شاى مغلى على الطفل محمد ووالده عمر، أثناء مرورهما من أمام منزله، انتقامًا من الوالد ل رغبة مالك العقار فى طرد والد الطفل من الشقة التى استأجرها منه.

وأكد والد الطفل فى بلاغه أن “كمال.س” استعان بأعداد من البلطجية لإجباره على ترك المنزل، لتأجيرها لآخر بمبلغ أكبر رغم سريان عقد إيجاره للشقة، وتعمد إيذائه أكثر من مرة.

المصدر : مصر ناين